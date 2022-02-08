Son dakika haberleri... Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Son dakika haberleri... Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali Dağı Mesire Alanı'ndaki bir büfede hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, tespit ettiği yaşı küçük 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen çalıntı malzemeler büfe sahibine teslim edildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Toros Dağları, Adıyaman, Güncel, Haber

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