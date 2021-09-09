Son dakika haberleri | Adıyaman'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü
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Son dakika haberleri | Adıyaman'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü

Son dakika haberleri | Adıyaman'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Adıyaman'da hafriyat kamyonunun çarptığı Suriyeli hayatını kaybetti.

Adıyaman'da hafriyat kamyonunun çarptığı Suriyeli hayatını kaybetti.

Yusuf L. idaresindeki 02 AG 346 plakalı hafriyat kamyonu, Altınşehir Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Ahmed El Hamed'e çarptı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen El Hamed'in cesedi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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