Son dakika haberleri | Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ve Kahta ilçesinde fuhuş yapıldığı belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği iddia edilen, 3'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN