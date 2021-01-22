Son dakika haberleri | Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
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Son dakika haberleri | Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

22.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:13
Son dakika haberleri | Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ve Kahta ilçesinde fuhuş yapıldığı belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği iddia edilen, 3'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliye sevk edildi.


Son dakika haberleri | Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
Son dakika haberleri | Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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