Son dakika haberleri: Adıyaman'da eve pompalı tüfekle ateş açıldı
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Son dakika haberleri: Adıyaman'da eve pompalı tüfekle ateş açıldı

22.01.2021 22:04 | Son Güncelleme: 22.01.2021 22:08
Son dakika haberleri: Adıyaman'da eve pompalı tüfekle ateş açıldı

Gelen son dakika haberlerine göre ADIYAMAN'da, A.Y.'ye ait eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

ADIYAMAN'da, A.Y.'ye ait eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmadı.

Olay, gece saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. A.Y.'ye ait müstakil eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Sesi duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda tüfekten çıkan saçmalar evin duvarlarına isabet etti. Polis tarafından yapılan incelemenin ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Son dakika haberleri: Adıyaman'da eve pompalı tüfekle ateş açıldı
Son dakika haberleri: Adıyaman'da eve pompalı tüfekle ateş açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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