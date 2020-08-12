Son dakika haberleri... Adıyaman'da ev yangını
Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.
12.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:28
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.
Yenikent Mahallesi'nde Mustafa Bölükçü'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.
Önlem olarak mahalledeki tüm evlerin elektriği kesildi.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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Kaynak: AA