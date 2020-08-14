Son dakika haberleri... Adıyaman'da düğünlerde havaya ateş eden 3 şüpheli gözaltına alındı
Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da düğünlerde havaya ateş ettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
14.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:38
Adıyaman'da düğünlerde havaya ateş ettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 10-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen düğünlerde havaya ateş ederek "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunu işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda G.Y, Y. B. ve E.K. gözaltına alındı. Bu kişilerin düğünlerde hava ateş ettikleri belirtilen 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.
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Kaynak: AA