Son dakika haberleri... Adıyaman'da düğünlerde havaya ateş eden 3 şüpheli gözaltına alındı Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da düğünlerde havaya ateş ettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da düğünlerde havaya ateş ettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 10-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen düğünlerde havaya ateş ederek "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunu işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda G.Y, Y. B. ve E.K. gözaltına alındı. Bu kişilerin düğünlerde hava ateş ettikleri belirtilen 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA