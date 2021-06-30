Son dakika haberleri | Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri | Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika haberleri | Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Adıyaman'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Yusuf Tekdal idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, merkeze bağlı Karahöyük köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Tekdal ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tekdal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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