Son dakika haberleri: Adıyaman'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri: Adıyaman'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü

Son dakika haberleri: Adıyaman'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN GÖLBAŞI, ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

G. E. yönetimindeki 67 NU 109 plakalı otomobil, Adıyaman Gölbaşı kara yolunun, 20'nci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İhsan Ertürk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haberleri: Adıyaman'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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