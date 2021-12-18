Son dakika haberleri: Adıyaman'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
ADIYAMAN GÖLBAŞI, ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
G. E. yönetimindeki 67 NU 109 plakalı otomobil, Adıyaman Gölbaşı kara yolunun, 20'nci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İhsan Ertürk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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