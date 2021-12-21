Son dakika haberleri! Adıyaman'da çıkan yangında ahırdaki 2 büyükbaş hayvan telef oldu - Haberler
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Son dakika haberleri! Adıyaman'da çıkan yangında ahırdaki 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haberleri! Adıyaman'da çıkan yangında ahırdaki 2 büyükbaş hayvan telef oldu
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Adıyaman'da ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Merkeze bağlı İndere köyünde büyükbaş hayvan, saman ve odunların bulunduğu Abdurrahman Eğilmez'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yangını bitişikteki evlere sıçramadan söndürdü.

Yangında ahır tamamen kullanılamaz hale gelirken, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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