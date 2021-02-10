Son dakika haberleri... Adıyaman'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Son dakika haberleri... Adıyaman'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

10.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:42
Son dakika haberleri... Adıyaman'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika gündem haberi: Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkburnu Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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