Son dakika haberleri... Adıyaman'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
10.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:42
Son dakika gündem haberi: Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkburnu Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.
Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül