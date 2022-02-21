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Son dakika haberleri... Adıyaman'da bir evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Son dakika haberleri... Adıyaman'da bir evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

Son dakika gündem haberi... Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaşlı kadın, yangın sırasında mahsur kaldığı evde hayatını kaybetti.

ÇELİKHAN, ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaşlı kadın, yangın sırasında mahsur kaldığı evde hayatını kaybetti.

Pınarbaşı beldesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan Medine Örper'in (72) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı evde inceleme yaparken, Örper'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Çelikhan, Adıyaman, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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