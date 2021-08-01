Son dakika haberleri | Adıyaman'da bıldırcın kümesine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Son dakika haberleri... Adıyaman'da bıldırcın kümesine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Adıyaman'da bıldırcın kümesine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'ndeki bıldırcın kümesine yılan girdiğini fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yakalanan yılan doğal ortamına salındı.
Yılanın kümeste bulunan 2 bıldırcını telef ettiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül