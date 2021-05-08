Son dakika haberleri: Adıyaman'da ayakları ipe dolanan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ayakları ipe dolanan güvercin itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ayakları ipe dolanan güvercin itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Mimar Sinan Mahallesi'nde elektrik direğinde kuş sesi geldiğini duyanlar, bir güvercinin ipe dolandığını fark etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri, kuşu bulunduğu yerden kurtararak doğaya saldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi