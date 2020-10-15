Son dakika haberleri | Adıyaman'da 89 ev karantinaya alındı
15.10.2020 12:41 | Son Güncelleme: 15.10.2020 12:44
Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 89 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 89 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 89 ev karantinaya alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül