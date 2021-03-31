Son dakika haberleri... Adıyaman'da 85 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika gündem haberine göre Adıyaman'da 85 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da 85 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 85 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül