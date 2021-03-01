Son dakika haberleri... Adıyaman'da 6 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi
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Son dakika haberleri... Adıyaman'da 6 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

01.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:50
Son dakika haberleri... Adıyaman'da 6 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü yakınlarında aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yaşar Göğüs, yaşamını yitirdi.

Kahta ilçesinde 5 Şubat'ta çıkan silahlı kavgada 6 kişi ölmüş, 3 kişi ise yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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