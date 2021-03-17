Son dakika haberleri | Adıyaman'da 58 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
17.03.2021 21:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 21:08
Son dakika gündem haberi: Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 58 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 58 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 58 ev karantina altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül