Son dakika haberleri! Adıyaman'da 57 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 57 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 57 evde karantina uygulamasına başlandı.

Adıyaman, Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "çok yüksek riskli" tek kent durumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül