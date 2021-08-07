Son dakika haberleri... Adıyaman'da 350 polis ve bekçiyle 'Huzur' uygulaması
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Son dakika haberleri... Adıyaman'da 350 polis ve bekçiyle 'Huzur' uygulaması

Son dakika haberleri... Adıyaman'da 350 polis ve bekçiyle 'Huzur' uygulaması
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, 350 polis ve bekçinin katılımıyla kent genelinde 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

ADIYAMAN'da, 350 polis ve bekçinin katılımıyla kent genelinde 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi. 

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, gece saatlerinde Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli 350 polis ve bekçinin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında ve gerçekleştirilen kontrollerde şüpheli görülen araçlar aranarak, kimlik kontrolü yapıldı.

 


Son dakika haberleri... Adıyaman'da 350 polis ve bekçiyle 'Huzur' uygulaması
Son dakika haberleri... Adıyaman'da 350 polis ve bekçiyle 'Huzur' uygulaması
Son dakika haberleri... Adıyaman'da 350 polis ve bekçiyle 'Huzur' uygulaması
Son dakika haberleri... Adıyaman'da 350 polis ve bekçiyle 'Huzur' uygulaması
Son dakika haberleri... Adıyaman'da 350 polis ve bekçiyle 'Huzur' uygulaması
Son dakika haberleri... Adıyaman'da 350 polis ve bekçiyle 'Huzur' uygulaması
Son dakika haberleri... Adıyaman'da 350 polis ve bekçiyle 'Huzur' uygulaması
Son dakika haberleri... Adıyaman'da 350 polis ve bekçiyle 'Huzur' uygulaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

Avcılar'da yangın (3)
Avcılar'da yangın (3)
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