Son dakika haberleri... Adıyaman'da 350 polis ve bekçiyle 'Huzur' uygulaması

Edinilen son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, 350 polis ve bekçinin katılımıyla kent genelinde 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

ADIYAMAN'da, 350 polis ve bekçinin katılımıyla kent genelinde 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, gece saatlerinde Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli 350 polis ve bekçinin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında ve gerçekleştirilen kontrollerde şüpheli görülen araçlar aranarak, kimlik kontrolü yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan