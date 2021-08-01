Son dakika haberleri! Adıyaman'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri! Adıyaman'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Adıyaman'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Adıyaman'da iki otomobil ve traktörün karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobil ve traktörün karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu'nun 20. kilometresinde, aynı yönde seyreden Hacı B. idaresindeki 22 SA 184 plakalı otomobil, Sinan B'nin kullandığı 02 HU 038 plakalı traktör ve Serkan A. yönetimindeki 02 HC 767 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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