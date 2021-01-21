Son dakika haberleri | Adıyaman'da 22 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
21.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:51
Son dakika haber: Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 22 ev karantinaya alındı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 22 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı mahallelerde Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 22 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül