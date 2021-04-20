Son dakika haberleri: Adıyaman'da 174 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika haberi: Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 2 günde 174 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 2 günde 174 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, son 2 günde farklı mahallelerdeki 174 evde karantina uygulamasına başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül