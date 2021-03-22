Son dakika haberleri | Adıyaman'da 125 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Bir son dakika haberine göre Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 125 evde karantina uygulaması başlatıldı.