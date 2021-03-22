Son dakika haberleri | Adıyaman'da 125 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika haberleri | Adıyaman'da 125 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

22.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:57
Son dakika haberleri | Adıyaman'da 125 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Bir son dakika haberine göre Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 125 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 125 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda son iki günde farklı mahallelerdeki 125 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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