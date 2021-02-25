Son dakika haberleri: Adıyaman Adliyesi'nde kavga: 13 gözaltı
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Son dakika haberleri: Adıyaman Adliyesi'nde kavga: 13 gözaltı

25.02.2021 12:00 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:04
Son dakika haberleri: Adıyaman Adliyesi'nde kavga: 13 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle görülen duruşma çıkışında adliye içerisinde iki grup arasında kavga çıktı.

ADIYAMAN'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle görülen duruşma çıkışında adliye içerisinde iki grup arasında kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 13 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Adliyesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında süren davanın bu sabah görülen duruşmasının ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Adliye koridorunda tartışan iki grup, daha sonra birbiriyle tekme tokat kavga etti. İhbarla gelen polislerin biber gazlı müdahalesi ile kavga sonlandırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 13 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika haberleri: Adıyaman Adliyesi'nde kavga: 13 gözaltı
Son dakika haberleri: Adıyaman Adliyesi'nde kavga: 13 gözaltı
Son dakika haberleri: Adıyaman Adliyesi'nde kavga: 13 gözaltı
Son dakika haberleri: Adıyaman Adliyesi'nde kavga: 13 gözaltı
Son dakika haberleri: Adıyaman Adliyesi'nde kavga: 13 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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