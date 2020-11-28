Son dakika haberleri | Adanaspor-Beypiliç Boluspor karşılaşması ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
28.11.2020 21:45 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:49
Son dakika haberler... TFF 1. Lig'in 11. haftasındaki Adanaspor-Beypiliç Boluspor maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
TFF 1. Lig'in 11. haftasındaki Adanaspor-Beypiliç Boluspor maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde, 30 Kasım Pazartesi günü saat 18.00'de oynanması planlanan Adanaspor-Beypiliç Boluspor karşılaşmasının ertelendiği bilgisi yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük