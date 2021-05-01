Son dakika haberleri! Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

Son dakika haberine göre Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı baba ocağına getirildi.

Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı baba ocağına getirildi.

21 Nisan'da Hakkari bölgesinde arama faaliyetleri yapıldığı sırada PKK'lı teröristlerin füze atması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı (27) kaldırıldığı GATA'da şehit oldu. Şehit düşen Mehmet Kırmızı'nın naaşı dün askeri uçakla Adana'ya getirildi. Şehidin cenazesi öğle saatlerinde helallik için Özbilen Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. Bu sırada şehidin annesi Aliye'nin, nişanlısı Aylanur Kabukçu'nun ve yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Helallik alınmasının ardından Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze namazı için Ceyhan Abdülkadir Ağa Ulu Cami'ne götürüldü.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı