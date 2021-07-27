Son Dakika | Sarıçam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Son Dakika | Sarıçam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Gökbuket mevkisinde bir tarladaki anızların yakılması sırasında alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 15 su tankı, iş makineleri ve 200 personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Son Dakika | Sarıçam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika | Sarıçam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika | Sarıçam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika | Sarıçam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika | Sarıçam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika | Sarıçam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika | Sarıçam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika | Sarıçam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika | Sarıçam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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