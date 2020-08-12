Son dakika haberleri: Adana polisinden Türk Kızılayı'na kan bağışı
Son dakika haberi... Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnce ve emniyet personeli Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.
12.08.2020 16:53 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:02
Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnce ve emniyet personeli Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.
Seyhan ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında kurulan stantlarda emniyet müdürü İnce ve çok sayıda polis kan bağışı yaptı.
İnce, buradaki konuşmasında, Türk Polis Teşkilatı olarak Türk Kızılayı'nın gönüllü kan sağlayıcıları olduğunu ifade etti.
Türk Kızılayı yetkilileri bağış sonrası İnce'ye plaket verdi.
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Kaynak: AA