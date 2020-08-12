Son dakika haberleri: Adana polisinden Türk Kızılayı'na kan bağışı Son dakika haberleri... Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnce ve emniyet personeli Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnce ve emniyet personeli Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Seyhan ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında kurulan stantlarda emniyet müdürü İnce ve çok sayıda polis kan bağışı yaptı.

İnce, buradaki konuşmasında, Türk Polis Teşkilatı olarak Türk Kızılayı'nın gönüllü kan sağlayıcıları olduğunu ifade etti.

Türk Kızılayı yetkilileri bağış sonrası İnce'ye plaket verdi.

Kaynak: AA