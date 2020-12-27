Son dakika haberleri: Adana polisi kısıtlamada sokak köpeklerini unutmadı
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Son dakika haberleri: Adana polisi kısıtlamada sokak köpeklerini unutmadı

27.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:14

Son dakika haberleri: Adana polisi kısıtlamada sokak köpeklerini unutmadı Adana'da polis sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak sokak gezip, köpeklerin karnını doyurarak sevdi.

Adana polisi kısıtlamada sokak köpeklerini unutmadı

ADANA - Adana'da polis sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak sokak gezip, köpeklerin karnını doyurarak sevdi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, yeni tip korona virüs nedeniyle Cuma günü başlayan ve Pazartesi sabahı bitecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hayvanlara yem verilmesi talimatı verdi. Hayvanların aç kalmaması için Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek sokak sokak hayvan aradı. Polis bulduğu sokak hayvanlarına mama verdi. Polisler hayvanlara sadece mama vermekle kalmayıp onları sevdi. Polis kısa sürede sokak sokak gezerek yüzlerce hayvanı doyurdu.

Son dakika haberleri: Adana polisi kısıtlamada sokak köpeklerini unutmadı
Son dakika haberleri: Adana polisi kısıtlamada sokak köpeklerini unutmadı
Son dakika haberleri: Adana polisi kısıtlamada sokak köpeklerini unutmadı
Son dakika haberleri: Adana polisi kısıtlamada sokak köpeklerini unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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