Son dakika haberleri: ADANA Polis memuru temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: ADANA Polis memuru temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Polis memuru temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybettiADANA'da temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralanan polis memuru Harun T. (46), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

13.08.2020 17:52 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:56

Polis memuru temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti

ADANA'da temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralanan polis memuru Harun T. (46), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki Adana Polisevi'nde meydana geldi. 26 yıllık polis memuru Harun T., temizlediği tabancasının iddiaya göre kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. Silah sesini duyan lojmandaki diğer polislerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesini yapılan Harun T., Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Harın T., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanede gözyaşı döken yakınlarını, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci teselli etti.

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Son dakika haberleri: ADANA Polis memuru temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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