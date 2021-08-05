Son dakika haberleri | Adana'nın Saimbeyli ilçesinde orman yangını
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Son dakika haberleri | Adana'nın Saimbeyli ilçesinde orman yangını

Son dakika haberleri | Adana'nın Saimbeyli ilçesinde orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Saimbeyli ilçesine bağı Aksaağaç mevkiinde saat 17.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri ile itfaiye sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Son dakika haberleri | Adana'nın Saimbeyli ilçesinde orman yangını
Son dakika haberleri | Adana'nın Saimbeyli ilçesinde orman yangını
Son dakika haberleri | Adana'nın Saimbeyli ilçesinde orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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