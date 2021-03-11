Son dakika haberleri! Adana merkezli suç örgütü operasyonunda firari bir şüpheli daha yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Adana merkezli suç örgütü operasyonunda firari bir şüpheli daha yakalandı

11.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:54
Son dakika haberleri! Adana merkezli suç örgütü operasyonunda firari bir şüpheli daha yakalandı

Son dakika haberi... Adana merkezli 8 ilde, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

Adana merkezli 8 ilde, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 9 Mart'ta, yakalattıkları icralık araçları parçalanmış halde Aladağ İcra Müdürlüğünde satışa çıkarttıkları, ardından düşük fiyata aldıkları bu araçlara söktükleri parçaları tekrar takarak satış yapıp haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 17 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında aranan bir zanlı daha yakalandı.

Aralarında eski Eski Aladağ İcra Müdürü E.İ'nin de bulunduğu gözaltındaki 18 zanlının, bu yöntemle 23 aracın satışını yapıp haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.

Ayrıca, zanlıların adreslerinde çok sayıda senet, araç satış sözleşmeleri, icralık araçlarla ilgili belgeler ve dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.

Polis, hakkında gözaltı kararı bulunan 3 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, nitelikli zimmet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin başlatılan çalışma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 21 zanlıya yönelik Adana merkezli Ankara, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Bolu ve Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Meghan Markle
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Adana merkezli suç örgütü operasyonunda firari bir şüpheli daha yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 09:55:48. #1.14#
title