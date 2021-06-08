Son dakika haberleri! Adana merkezli fuhuş operasyonu: 45 gözaltı
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Son dakika haberleri! Adana merkezli fuhuş operasyonu: 45 gözaltı

Son dakika haberleri! Adana merkezli fuhuş operasyonu: 45 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Adana merkezli 4 ilde yapılan fuhuş operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı.

Adana merkezli 4 ilde yapılan fuhuş operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 6 ay önce fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis savcılıktan alınan izinle fuhuş yaptırdığı öne sürülen zanlıları teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yapılan takip sonucunda zanlıların "fuhşa aracılık, yer temin etme ve zorla fuhuş yaptırmak" suçlarını işlediği belirlendi. Polis bir süre daha şebekeyi takip edip bu sabah şafak vakti Adana merkezli 4 ilde operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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