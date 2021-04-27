Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
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Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı

Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ADANA merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

ADANA merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 53 ruhsatsız tabanca ile 1 Kalaşnikof ve 1 Mavzer tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmayla 6 kişinin, il il dolaşarak, silah ve mermi satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Yaklaşık 6 ay boyunca şüphelileri takip eden ekipler, bugün sabahın ilk ışıklarıyla düğmeye bastı. Adana merkezli Hatay, Gaziantep ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 53 ruhsatsız tabanca, 1 Kalaşnikof ve 1 Mavzer marka tüfek ile bin 500'den fazla mermi ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçti.Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise Adana'ya getirileceği bildirildi.


Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
Son dakika haberleri: Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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