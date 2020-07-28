Son dakika haberleri... ADANA Koronavirüs testi için cezaevinden çıkan eşini hastaneden kaçırdı
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Son dakika haberleri... ADANA Koronavirüs testi için cezaevinden çıkan eşini hastaneden kaçırdı

Son dakika haberi... Koronavirüs testi için cezaevinden çıkan eşini hastaneden kaçırdıADANA'da, koronavirüs şüphesi nedeniyle Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen hükümlü Songül Beyazlat (31), eşi Onur Beyazlat (30) tarafından hastane önünden kaçırıldı.

28.07.2020 15:22 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:28

Koronavirüs testi için cezaevinden çıkan eşini hastaneden kaçırdı

ADANA'da, koronavirüs şüphesi nedeniyle Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen hükümlü Songül Beyazlat (31), eşi Onur Beyazlat (30) tarafından hastane önünden kaçırıldı. Polis, firari Songül ile eşi Onur Beyazlat'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Yüreğir Devlet Hastanesi'nin acil bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce 'uyuşturucu ticareti' suçundan hüküm giyen ve Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Songül Beyazlat, koronavirüs şüphesiyle jandarma ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sabah saatlerinde hastanenin acil kısmına getirilen kadın, bir anda kendini jandarma aracından attı. Bu sırada hastane önünde bekleyen eşi Onur Beyazlat'a ait 34 LGD 65 plakalı minibüs binen Songül Beyazlat, olay yerinden hızla ayrıldı.

ARACI TERK EDİP KAÇTILAR

Polis ekiplerinin Mithat Özhan Bulvarı'nda durdurmaya çalıştığı araçtakiler kaçtı. Ekipler, Onur ile eşi Songül Beyazlat ve birlikte araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ana cadde ve bulvarlarda önlem alan polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracı merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi 4355. Sokak'ta terk edilmiş halde buldu. Görgü tanıklarından bilgi toplayan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika haberleri... ADANA Koronavirüs testi için cezaevinden çıkan eşini hastaneden kaçırdı

Kaynak: DHA

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