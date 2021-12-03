Son dakika haberleri... Adana jandarmasından DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

ŞANLIURFA (İHA) - Adana ve Şanlıurfa'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen 1 kişinin Karataş ilçesi Bebeli Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlar bölgesinde, 1 kişinin ise Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

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