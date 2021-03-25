Son dakika haberleri: ADANA Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu, kardeşi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: ADANA Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu, kardeşi gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu, kardeşi gözaltına alındıADANA'nın Ceyhan ilçesinde hamile olduğu öğrenilen Suriye uyruklu İslim A. (21), bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu, kardeşi gözaltına alındı
Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu, kardeşi gözaltına alındı

Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu, kardeşi gözaltına alındı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde hamile olduğu öğrenilen Suriye uyruklu İslim A. (21), bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Aralarında çıkan tartışma sonucu ablasını öldürdüğü öne sürülen kardeşi B.A. (19) gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Yalak Mahallesi yakınındaki bir kanaletin yanında meydana geldi. Yol kenarındaki tarlada çalışan işçiler bir kadının kanlar içerisinde yerde hareketsiz yattığını görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri cesedin, Suriye uyruklu İslim A.?ya ait olduğunu tespit etti. Ayrıca cesedin yanında bıçak bulundu.

Hamile olduğu belirlenen İslim A.?nın, çıkan tartışma sonucu kardeşi B.A. tarafından bıçaklandığı öne sürüldü. B.A. gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri: ADANA Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu, kardeşi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: ADANA Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu, kardeşi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: ADANA Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu, kardeşi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: ADANA Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu, kardeşi gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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