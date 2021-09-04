Son dakika haberleri: Adana Demirspor Süper Lig'e çıkınca çocuklar futbol okuluna akın etti
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Son dakika haberleri: Adana Demirspor Süper Lig'e çıkınca çocuklar futbol okuluna akın etti

Son dakika haberleri: Adana Demirspor Süper Lig'e çıkınca çocuklar futbol okuluna akın etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... TFF 1. Lig'in son hafta maçında deplasmanda Menemenspor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un altyapısına çocukların ve gençlerin ilgisi arttı.

TFF 1. Lig'in son hafta maçında deplasmanda Menemenspor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un altyapısına çocukların ve gençlerin ilgisi arttı.

Kozan'da Adana Demirspor'un futbol okullarına ilgi artarken minikler ve gençler, Adana Demirspor'da Süper Lig futbolcusu olmak için yeşil sahalara akın etti.

Kozanspor Altyapı Hocası Azmi Yılmaz, Adana Demirspor'un şampiyon olması ile altyapıya ilginin arttığına dikkat çekerek, "2009 doğumlularla kampa gittik orda da 2009 grubumuz şampiyon oldu. Çok yetenekli çocuklarımız var. Şampiyonluk sonrası yüzde yüz artış var. Sporcularımızın da ailelerin ilgisi çok yoğun. Adana Demirspor, böyle devam ederse Süper Lig de Kozanlı çok fazla futbolcumuz olacak. İki sporcumuz profesyonel olarak oynuyor. İleride bu sporcu sayımız çok daha fazla artacağına inanıyorum" dedi.

Kendileri küçük hayalleri büyük

Altyapıda oynayan 11 yaşındaki Yiğit Selami Tufan, Adana Demirspor'u çok başarılı bulduğunu belirterek "Çalıştılar kazandılar. Süper lig de başarılar diliyorum. Ben de süper lig de gerçekten iyi bir futbolcu olmak istiyorum" diyerek takımına destek verdi.

Altyapı sporcusu Abdullah Aras da, Adana Demirspor da oynadığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek büyük takımların kendisini keşfetmesinden mutlu olacağını kaydetti. Aras, iyi bir golcü ve düzenli beslenerek derslerine çalışıp antrenmanlara düzenli katılarak başarı vaat eden bir sporcu ulan Aras Adana Demirspor'a süper lig de başarılar diledi.

Adana Demirspor'un geleceği için çalıştığını ve Ronaldo hayranı olan Talha Aydoğan ise, "Gelecekte yıldız futbolcu olmak isterim. Geleceğin Adana Demirspor'uyuz. Kendimi Ronaldo gibi hissediyorum. Adana Demirspor şampiyonluğu ile büyük duygular yaşadığını kaydetti.

Oğlu Akın Aydın'ı Adana Demirspor alt yapısına gönderen Ali Aydın, "Oğlum altyapıda oynuyor. Hem de taraftarıyım. Çok mutluyuz. Adana Demirspor şampiyonluğunu kutluyoruz. Oğlum 2009 grubunda kupa ile geldi onları da kutluyorum" diye takımına destek verdi. - ADANA

Son dakika haberleri: Adana Demirspor Süper Lig'e çıkınca çocuklar futbol okuluna akın etti
Son dakika haberleri: Adana Demirspor Süper Lig'e çıkınca çocuklar futbol okuluna akın etti
Son dakika haberleri: Adana Demirspor Süper Lig'e çıkınca çocuklar futbol okuluna akın etti
Son dakika haberleri: Adana Demirspor Süper Lig'e çıkınca çocuklar futbol okuluna akın etti
Son dakika haberleri: Adana Demirspor Süper Lig'e çıkınca çocuklar futbol okuluna akın etti
Son dakika haberleri: Adana Demirspor Süper Lig'e çıkınca çocuklar futbol okuluna akın etti
Son dakika haberleri: Adana Demirspor Süper Lig'e çıkınca çocuklar futbol okuluna akın etti
Son dakika haberleri: Adana Demirspor Süper Lig'e çıkınca çocuklar futbol okuluna akın etti
Son dakika haberleri: Adana Demirspor Süper Lig'e çıkınca çocuklar futbol okuluna akın etti
Son dakika haberleri: Adana Demirspor Süper Lig'e çıkınca çocuklar futbol okuluna akın etti
Son dakika haberleri: Adana Demirspor Süper Lig'e çıkınca çocuklar futbol okuluna akın etti
Son dakika haberleri: Adana Demirspor Süper Lig'e çıkınca çocuklar futbol okuluna akın etti
Son dakika haberleri: Adana Demirspor Süper Lig'e çıkınca çocuklar futbol okuluna akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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