Son dakika haberleri... Adana Demirspor, savunma oyuncusu Anıl Karaer'i transfer etti
Son dakika habere göre TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, savunma oyuncusu Anıl Karaer'i kadrosuna kattı.
19.08.2020 15:41 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:32
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, savunma oyuncusu Anıl Karaer'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Bursaspor forması giyen 32 yaşındaki Anıl Karaer, mavi-lacivertlilerle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Akdeniz ekibinin transfer çalışmaları sürüyor.
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Kaynak: AA