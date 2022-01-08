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Son dakika haberleri | Adana Demirspor, Lille'den Mustafa Kapı'yı transfer etti

Son dakika haberleri | Adana Demirspor, Lille'den Mustafa Kapı'yı transfer etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... Adana Demirspor, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Adana Demirspor, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Adana Demirspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Lille'in orta saha oyuncusu 19 yaşındaki Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzalandığı açıklandı.


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