Son dakika haberleri | Adana Demirspor, Lille'den Mustafa Kapı'yı transfer etti
Son dakika haberleri... Adana Demirspor, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Adana Demirspor, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Adana Demirspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Lille'in orta saha oyuncusu 19 yaşındaki Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzalandığı açıklandı.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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