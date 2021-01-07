Son dakika haberleri... Adana Demirspor, Ismail Aissati'yi transfer etti

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Ismail Aissati'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Son olarak Yukatel Denizlispor'da forma giyen Aissati, daha önce de birçok Süper Lig ekibinde görev almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa