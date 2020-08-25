Son dakika haberleri... Adana Demirspor, Davide Lanzafame'yi transfer etti Son dakika haberlerine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 33 yaşındaki forvet Davide Lanzafame'yi kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 33 yaşındaki forvet Davide Lanzafame'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada,, "Adana Demirsporumuz Macaristan Ligi takımlarından Budapest Honved FC forması giyen 33 yaşındaki İtalyan forvet Davide Lanzafame ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Milli takım forması da giyen Lanzafame, Honved takımında iki kez üst üste gol kralı olmuştur." denildi.

Kaynak: AA