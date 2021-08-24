Son dakika haberleri | Adana Demirspor'dan, Eyüpspor'a transfer olan Pa Dibba'ya teşekkür

Son dakika haberi: Süper Lig ekibi Adana Demirspor, TFF 1. Lig takımı Eyüpspor'a transfer olan Pa Dibba'ya takıma katkılarından dolayı teşekkür etti.