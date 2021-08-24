Son dakika haberleri | Adana Demirspor'dan, Eyüpspor'a transfer olan Pa Dibba'ya teşekkür
Son dakika haberi: Süper Lig ekibi Adana Demirspor, TFF 1. Lig takımı Eyüpspor'a transfer olan Pa Dibba'ya takıma katkılarından dolayı teşekkür etti.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, TFF 1. Lig takımı Eyüpspor'a transfer olan Pa Dibba'ya takıma katkılarından dolayı teşekkür etti.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki santrforun Eyüpspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı anımsatıldı.
Açıklamada, "26 yıl sonra gelen şampiyonlukta attığı gollerle takımımıza büyük katkı sağlayan Pa Dibba'ya yeni takımı Eyüpspor'da başarılar diliyoruz. Teşekkürler Pa Dibba." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt