Son dakika haberleri: Adana Demirspor, Brezilyalı forvet Lucas Rangel'i transfer etti
19.01.2021 20:05 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:08
Son dakika haberleri: TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Brezilyalı forvet oyuncusu Lucas Rangel'i kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Brezilyalı forvet oyuncusu Lucas Rangel'i kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mavi-lacivertlilerin 26 yaşındaki oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Rangel'in yarın takıma katılacağı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven