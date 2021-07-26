Adana Demirspor Benjamin Stambouli'yi transfer etti
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Adana Demirspor Benjamin Stambouli'yi transfer etti

Adana Demirspor Benjamin Stambouli'yi transfer etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, mavi Lacivertli ekip, Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain'in yanı sıra son olarak Schalke 04 forması giyen 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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