Son dakika haberleri: Adana'daki "zimmet" davası sanığına 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi

Son dakika gündem haberi... Adana'da müşterilerin hesaplarındaki 62 bin 271 lirayı usulsüz işlemlerle zimmetine geçirdiği gerekçesiyle yargılanan eski bankacı sanık, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da müşterilerin hesaplarındaki 62 bin 271 lirayı usulsüz işlemlerle zimmetine geçirdiği gerekçesiyle yargılanan eski bankacı sanık, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık N.A. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında bankanın teftiş kurulu raporuna göre "operasyon destek elemanı" olarak çalışan sanığın dekont bastırmadan sahte imzayla müştekilerin hesaplarındaki 62 bin 271 lirayı zimmetine geçirdiğinin tespit edildiğini belirterek, "zimmet" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık N.A, savunmasında "Ben tüm müştekilerin zararlarını soruşturma aşamasında giderdim. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, müştekilerin zararını soruşturma aşamasında gideren N.A'yı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu