Son dakika haberleri: Adana'daki tren kazasının, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika gündem haberine göre ADANA'nın Pozantı ilçesinde arıza yapan yük trenine, itmek için gönderilen bir başka yük treninin çarptığı kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.