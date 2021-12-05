Son dakika haberleri... Adana'daki trafik kazasında bir çocuk yaralandı
Son dakika haber... Adana'nın Çukurova ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir çocuk yaralandı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir çocuk yaralandı.
Mühendisler Caddesi'nde Yusuf Gedik idaresindeki 01 HM 921 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 EP 626 plakalı otomobil çarpıştı.
Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, kazayı görenler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçta bulunan 6 yaşındaki Ö.T.G'nin yaralandığını belirledi.
Yaralı çocuk sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaza yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri