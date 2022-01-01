Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Adana'nın Yumurtalık ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ADANA (AA) - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mustafa D'nin kullandığı 01 HE 525 plakalı otomobil, Yumurtalık-Ceyhan kara yolunda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Faruk D, Elanur Y. ve Nuriye K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Ceyhan ile Yumurtalık devlet hastanelerine kaldırıldı.

Sürücü Mustafa D. ve Nuriye K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 2 yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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AA / Yusuf Tunur - Son Dakika Haberleri

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